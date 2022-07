Oranjevrouwen winnen met 3-2 van Portugal

De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het EK. Gisteren wonnen ze met 3-2 van Portugal. Dat was vooral te danken aan Daniëlle van de Donk, die een prachtig derde doelpunt maakte.

Nederland was in de eerste helft duidelijk de beste ploeg. Portugal maakte wel een doelpunt, maar die werd afgekeurd. Damaris Egurrola en Stefanie van der Gragt maakten de 1-0 en 2-0. Later scoorde Portugal de 2-1 vanuit een penalty.

Na de rust

Kort na de rust maakte Portugal de gelijkmaker en werd het 2-2. Maar door een schitterend doelpunt van Daniëlle van de Donk mocht Nederland uiteindelijk toch het overwinningsfeestje vieren.

Een grote opluchting, want de vrouwen hebben veel pech gehad. Zo moest keeper Sari van Veenendaal geblesseerd naar huis en hebben topspelers Groenen en Miedema corona.

Volgende ronde

Oranje staat nu bovenaan in de poule, met Zweden, Portugal en Zwitserland achter zich. Zondag speelt Nederland tegen Zwitserland. Als ze daar van winnen of gelijk tegen spelen, zijn ze sowieso door naar de volgende ronde.