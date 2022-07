Deze groep 8 slingert het schooljaar uit (echt waar!)

Afscheid nemen van de basisschool: dat hoort natuurlijk bij groep 8. Op basisschool Het Slingertouw in Heerenveen doen ze dat op een bijzondere manier.

Het zit ook al een beetje in de naam van de school. Kinderen slingeren aan een touw van een hoogwerker de school uit en zo het water in. Het is een traditie en elk jaar kijken de achtstegroepers er naar uit.