Nieuwswekker: Zomervakantie + WK Atletiek begint

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Hulporganisaties maken zich zorgen over kinderen in arme landen die geen vaccinaties voor gevaarlijke ziektes hebben gekregen. Vooral in arme landen zoals India, Nigeria en Indonesië hebben kinderen in de corona-tijd geen prik gekregen. Dat komt omdat het in die tijd erg druk was in ziekenhuizen, en er veel aandacht was voor corona. Volgens de hulporganisaties zou het gaan om twee miljoen kinderen. Ze zeggen dat dat nu gauw moet worden ingehaald.

- Ivana Trump, de eerste vrouw van oud-president Donald Trump is overleden. Ze is 73 jaar geworden. Ivana trouwde in 1977 met Donald Trump. Ze kregen drie kinderen: Donald Trump Jr, Ivanka Trump en Eric Trump. In 1992 scheidden ze.