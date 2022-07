Op dit festival heb je van alles voor kinderen

Dit weekend is de Zwarte Cross! Dat is het grootste festival van Nederland. Op het festival is ook veel te doen voor kinderen. Dat is best bijzonder, want de meeste festivals doen dat niet.

Kinderen die dan een dagje meegaan met hun ouders, vervelen zich. Op de Zwarte Cross is dat niet nodig. Daar kun je bijvoorbeeld een ranja-koe melken en oude auto's beschilderen.

Motorcross

De Zwarte Cross is vooral bekend door de motorcross-wedstrijden. Crossers maken hoge sprongen en racen tegen elkaar in verschillende categorieën. Er is ook een speciale wedstrijd voor kinderen. Daar zie je meer over in de video hierboven.