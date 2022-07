Herdenking: 80 jaar geleden ging eerste trein naar concentratiekamp

In Westerbork is een heftige gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Precies 80 jaar geleden, in 1942, werden voor het eerst mensen vanaf die plek met de trein naar concentratiekampen gebracht. Daar werden ze vermoord. Het ging onder meer om Joden, Sinti en Roma. In de jaren hierna zouden er nog heel veel mensen volgen. Die mensen worden vandaag in Westerbork herdacht.

In de Tweede Wereldoorlog werden onder meer Joden, Sinti en Roma opgepakt door Duitse soldaten en naar kampen gebracht. Er bestonden werk-kampen en concentratiekampen. Westerbork was een werk-kamp. De gevangenen in het kamp moesten daar vooral vies en zwaar werk doen. Later kwamen er concentratiekampen, ook wel vernietigingskampen genoemd. Joden, Sinti en Roma in werk-kampen werden vaak met de trein naar concentratiekampen gebracht. Daar werden ze een paar uur nadat ze waren aangekomen, vermoord.

Veel mensen die op de trein werden gezet, wisten niet waar ze heen gingen. Vaak konden ze geen afscheid meer nemen van hun familie. Daarom gooiden veel mensen briefjes uit de trein. Ze hoopten dat iemand die briefjes zou vinden en opsturen naar hun familie. Briefje van opa Op de herdenking van vandaag spreken familieleden van mensen die in Westerbork zaten. Een van hen is Marcel Prins. Hij vertelt over zijn opa, die met de eerste trein vanuit Kamp Westerbork vertrok en ook zo'n briefje schreef. In deze video zie je er meer over: