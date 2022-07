Uitgezocht: Hoe is het om als kind beroemd te zijn?

Iemand die daarover kan meepraten is Ralf Mackenbach. Hij won in 2009 het Junior Eurovisiesongfestival.

Het is de droom van heel veel kinderen: beroemd worden. Bijvoorbeeld met dansen, acteren en zingen. Of via TikTok of YouTube. Al die aandacht klinkt hartstikke leuk, maar aan die beroemdheid zitten ook veel nadelen. En bovendien moet je je als kind aan allerlei regels houden.

Toen hij na de finale terugkwam in Nederland stonden duizenden gillende fans hem op te wachten. Ralf vond die aandacht geweldig en hij was daarna in allerlei tv-programma's te zien.

Maar Ralf waarschuwt ook; je moet ook heel veel laten. Zo kon hij niet snel naar feestjes of voetballen met vrienden. En daar baalde hij soms wel van. Ook deskundigen waarschuwen dat heel vroeg beroemd zijn niet altijd even leuk is.