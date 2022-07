Luuk (10) organiseert een 'swerve-battle'

Wheelies, 180's en bunny hops. Het zijn allemaal trucjes die BMX'ers vandaag in Zwolle deden. Daar was een swerve-battle, een battle waarbij BMX'' ers hun beste trucs laten zien.

Verslaggever Sil ging kijken bij de battle en probeerde zelf ook even of hij een wheelie kon. Of hij won, of toch iemand anders, zie je in de video hierboven!