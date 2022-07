Bronzen medaille op WK atletiek bij kogelstoten

Jessica Schilder deed voor het eerst mee op het WK. Ze was zelf na afloop best verbaasd dat ze medaille pakte.

Een verrassing op het WK atletiek in de Verenigde Staten. De Nederlandse Jessica Schilder heeft daar gisteren een bronzen medaille gewonnen. Ze stootte 19,77 meter. Dat is gelijk ook een Nederlands record.

Het was dan ook een spannende wedstrijd. Een Canadese atleet stootte ook 19,77 meter. Maar omdat haar op één na best stoot minder ver was dan die van Schilder, pakte Schilder het bons.

Het goud ging naar de Amerikaanse Chase Ealey en de zilveren medaille naar de Chinese Gong Lijiao.