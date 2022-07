Komt er een hitteplan bij de Nijmeegse Vierdaagse?

De organisatie kijkt of de wandelaars misschien 's nachts al mogen beginnen met wandelen of dat ze langer de tijd krijgen om binnen te komen. Misschien gaat de eerste dag helemaal niet door. Dat zou betekenen dat het een driedaagse wordt. Na dinsdag wordt het namelijk ietsje koeler.

Wat is de Nijmeegse Vierdaagse?

De Nijmeegse Vierdaagse is een grote wandeltocht in en rondom Nijmegen. Deelnemers lopen vier dagen achter elkaar 30, 40 of 50 kilometer per dag. Ook kinderen doen mee aan de Vierdaagse. De meesten van hen lopen 30 kilometer.

Als je alle vier de dagen uitloopt, krijg je op vrijdag een Vierdaagse-kruisje. Dat is een soort medaille.