Oranjevrouwen door naar kwartfinale na 4-1 winst

Het is gelukt! De oranjevrouwen zijn door naar de kwartfinale van het EK. De vrouwen wonnen met 1-4 van Zwitserland. Vooral de tweede helft was het heel spannend en viel het ene doelpunt na het andere.

In de eerste helft gebeurde er nog niet zo veel en waren er zelfs helemaal geen doelpunten. Maar net na de rust was dat wel anders! In de 49ste minuut viel er een eigen doelpunt van de Zwitsers. Slechts 4 minuten scoorden de Zwitsers de gelijkmaker.

Daarna was het even rustig, maar vanaf de 84ste minuut was het iedere keer raak. Nederland bleef maar scoren en zo eindigde de wedstrijd in 4-1.

Nieuwe tegenstander

Nederland speelt in de kwartfinale tegen Frankrijk. Die wedstrijd is op zaterdag 23 juli.

Milou ging eerder vandaag kijken op de oranjecamping waar de sfeer er al goed in zat: