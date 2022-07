Nieuwswekker: Hitteplan + Hockeyvrouwen zijn wereldkampioen

Het wordt een hete dag. Op veel plekken in Nederland wordt het warmer dan 30 graden. In het zuiden kan het zelfs 36 graden worden.

- En er is natuurlijk ook gevoetbald. Op het EK hebben de Oranjevrouwen met 4-1 gewonnen van Zwitserland. De vrouwen zijn nu groepswinnaar en zijn daarmee door naar de kwartfinale. In de tweede helft viel het ene doelpunt na het andere. Hier zie je een samenvatting van de wedstrijd:

- De Nederlandse hockeydames zijn wereldkampioen! Ze wonnen in de WK-finale met 3-1 van Argentinië. De vrouwen waren na afloop heel emotioneel. Vorig jaar was er veel gedoe met hun coach en de sfeer in het team. Dat ze nu toch wereldkampioen werden, was daarom een mooie beloning.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Vandaag gaat het Nationaal Hitteplan in. Dat betekent dat je goed op moet letten, omdat het heel warm wordt. Smeer je goed in als je de zon in gaat, drink genoeg en let een beetje op jezelf en de mensen in je omgeving. Heel hard sporten is ook geen goed idee. Behalve als je dat binnen doet, in de airco.

- Veel mensen willen vandaag lekker afkoelen, maar je mag niet zomaar overal zwemmen. Bijvoorbeeld niet in rivieren. Maar het is moeilijk om je aan dit verbod te houden, als het heet is. Tot nu toe kregen 93 zwemmers dit jaar al een boete. Noortje gaat een dagje mee met de waterpolitie. Vanavond zie je er meer over.