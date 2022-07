Code geel door hitte: Wat kun je doen?

Je kan het bijna niet gemist hebben: het wordt vandaag en morgen hartstikke warm. Het is zelfs code geel. Dat betekent dat je goed op moet letten. Het wordt bijna overal boven de 30 graden. In het zuiden kan het zelfs 36 graden worden. En morgen wordt het nóg warmer. Perfect weer om lekker te zwemmen of een watergevecht te houden. Maar de kinderen in regio Zuid hebben pech: daar is de zomervakantie nog niet begonnen. Veel scholen hebben wel een tropenrooster. Dat betekent dat je eerder uit bent.

Tips voor de hitte: - Drink genoeg water. - Draag dunne kleding en een pet of hoedje. - Smeer je goed in. Zeker als je de zon in gaat, maar ook in de schaduw kun je verbranden. - Blijf op het heetst van de dag uit de zon en ga niet sporten in de zon. - Vergeet je huisdier niet. Zorg voor voldoende water in het bakje van je hond, kat of konijn.