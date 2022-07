Suzan en Freek gaan trouwen

Op de post zie je dat Suzan een dunne gouden ring draagt. Ze krijgen veel hartjes en lieve reacties van fans en andere bekende Nederlanders.

Suzan en Freek zijn al 14 jaar samen. Ze kennen elkaar van de middelbare school. Je kent ze misschien van hun hits Als het avond is of De Overkant dat ze maakten samen met Snelle. In april gaven ze hun grootste concert ooit: in de Ziggo Dome in Amsterdam.