40 graden en code oranje: Zo was de eerste snikhete dag van het jaar

Het is misschien wel de heetste dag van het jaar vandaag. Bijna overal werd het warmer dan 35 graden. En in het zuiden werd het zelfs 40 graden. Veel kinderen zochten verkoeling op in een zwembad, de zee of met waterpret in de tuin. Op het strand is het hartstikke druk met zwemmers en zonnebaders. Ook in Scheveningen kwamen veel mensen naar het strand.

Marofer 1 van 3 Marofer 2 van 3 Marofer 3 van 3

Op veel plekken in Nederland doken kinderen het water in.

Omroep Brabant

De meeste kinderen hebben al een of twee weken vakantie. Maar in het zuiden van Nederland zaten de kinderen vandaag gewoon op school. Nou ja, gewoon: ze hadden in Rijen toch iets leuks bedacht om koel te blijven.

NOS

In Tilburg gaat de kermis vrijdag van start. Het is een hele grote kermis en er moet dus veel opgebouwd worden. Het was hier vanmiddag bijna 40 graden.

Omroep Brabant

Deskundigen waarschuwen dat je met dit weer goed op moet letten en dat het weer gevaarlijk kan zijn. Code oranje is dat. In de video hierboven zie je hoe mensen in Nederland vandaag zorgden dat ze niet oververhit raakten. We hebben ook wat tips voor je.

Tips voor de hitte: - Drink genoeg water. - Draag dunne kleding en een pet of hoedje. - Smeer je goed in, zeker als je de zon in gaat. Maar ook in de schaduw kun je verbranden. - Blijf op het heetst van de dag uit de zon en ga niet sporten in de zon. - Vergeet je huisdier niet. Zorg voor voldoende water in het bakje van je hond, kat of konijn.

Weerdeskundigen zeggen dat zulke hoge temperaturen vaker voor gaan komen in Nederland. De zomer wordt langer en warmer. Dat komt door de klimaatcrisis. Weerpresentator en meteoroloog Gerrit Hiemstra zegt dat we in de toekomst vaker zomers als deze gaan meemaken.

We gaan vaker dit soort hittepieken en langere periodes van warmte zien. Het wordt vaker droog. En er zijn ook vaker hevige regenbuien en overstromingen. Het weer wordt eigenlijk heel zwart-wit. Gerrit Hiemstra, weerman

Veel kinderen zoeken vandaag verkoeling, door te gaan zwemmen bijvoorbeeld. Maar sommige kinderen blijven juist binnen, waar het nu minder heet is dan buiten. Wat vind jij: is het nu echt té warm om buiten te zijn of gaat het nog wel prima? Laat het ons weten in de reacties!

Met deze hitte blijf ik liever binnen. Eens Oneens Verstuur Eens 73.5% Oneens 26.5% Favoriet maken Reageer op de stelling: Met deze hitte blijf ik liever binnen.