Wandelaars lopen tóch de eerste dag van de Vierdaagse

Diep in de nacht zijn honderden wandelaars in Nijmegen begonnen met de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, omdat de eerste dag officieel is afgelast vanwege de hitte.

Maar sommige wandelaars willen toch lopen. Een paar zijn al om 3.00 uur vannacht begonnen. Een aantal van hen lopen wel een kortere route.