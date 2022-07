EK voorbij voor Lieke Martens door voetblessure

De voetbalster heeft die blessure in de wedstrijd tegen Zwitserland opgelopen.

Slecht nieuws voor Oranje: Lieke Martens kan niet meer meedoen aan het EK in Engeland. Ze heeft een blessure aan haar voet.

De Oranjevrouwen hebben veel pech op het EK. Eerder moest keeper Sari van Veenendaal ook al naar huis door een schouderblessure. En er waren meerdere speelsters die corona opliepen en dus niet mee konden spelen.

Maar er was niet alleen pech, want er werd ook gewonnen. Zoals in de vorige wedstrijd, tegen Zwitserland.