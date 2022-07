Nieuwswekker: Iets minder warm + Netflix verliest

Goedemorgen! Hopelijk heb je ondanks de hitte een beetje kunnen slapen. Met deze Nieuwswekker ben je weer helemaal op de hoogte. Het weer Het wordt vandaag koeler en het gaat regenen. In het oosten kan het nog wel 31 graden worden, maar in het westen is het 'maar' 24 graden. Op sommige plekken kan het ook gaan onweren.

NOS

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Netflix wordt iets minder populair. De streamingdienst verloor wereldwijd bijna een miljoen abonnees. Dat gebeurde nog nooit. Toch valt het volgens Netflix mee. Vanwege de concurrentie van onder andere HBO Max en Disney+ werd een groter verlies verwacht. Er zijn nog steeds meer dan 220 miljoen abonnees. - Badgasten in Zandvoort wisten even niet wat ze zagen. Er zwom een soort walvis vlakbij de kust. Mensen konden het dier terugduwen, zodat hij weer gewoon verder kon zwemmen. Je ziet hier hoe dat ging:

- Op een balkon van een flat in Bergen op Zoom was een enorme explosie. Er ontplofte een aantal gasflessen.

Dat gebeurde nadat er in de flat brand was ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond en het vuur werd snel geblust:

Dit is vandaag in het nieuws: - In Joure beginnen de ballonfeesten. Iedere avond stijgen zo'n 40 heteluchtballonnen op. Ook staan er verschillende optredens en lasershows gepland. - De Nijmeegse Vierdaagse is nu écht begonnen. Vanochtend vroeg zijn zo'n 38.000 wandelaars begonnen aan 30, 40 of 50 kilometer wandelen. Om de ergste hitte voor te zijn, beginnen de meeste wandelaars al heel vroeg in de ochtend. Ook kinderen lopen mee. Vanavond zie je er meer over in de uitzending.

En dan nog even dit: Ook voor dieren was het hartstikke warm gisteren. Omdat het vandaag nog best warm wordt, zie je in deze video de beste tips!