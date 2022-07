De driedaagse Nijmeegse Vierdaagse is begonnen

De Nijmeegse Vierdaagse is begonnen, maar die duurt eigenlijk maar drie dagen. De wandeltocht zou dinsdag starten, maar vanwege de hitte is het een dag later begonnen.

38.000 wandelaars

Al heel vroeg om 04.00 's ochtends vertrokken de eerste wandelaars vanaf de start- en finishplaats. Er doen ruim 38.000 mensen mee en die lopen 30, 40 of 50 kilometer per dag.

Ook kinderen en ouderen doen mee. Dit jaar is de oudste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse 90 jaar oud en de jongste 11 jaar. Verslaggever Bart loopt vandaag een stuk mee met Phileine van 11 en haar moeder én opa. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

Fruit

Ook langs de kant van de weg staan veel kinderen. Sommigen delen stukjes fruit en water uit. Zo kunnen de deelnemers de lange wandeltocht goed bijbenen en genoeg water blijven drinken. Met het warme weer kan dat nog weleens lastig zijn.