Explosie op een balkon in Bergen op Zoom

Gisteren ontploften gasflessen op een balkon van een flat in Bergen op Zoom. Het gebeurde nadat er brand in de flat uitbrak. Dat was wel even schrikken!

Voor zover bekend is er gelukkig niemand gewond geraakt. De brand werd snel geblust. Vanwege de rook moesten de mensen in het gebouw wel even weg. Ze werden opgevangen bij een sporthal in de buurt.