Phileine loopt met haar moeder én opa de Vierdaagse

Al vroeg in de ochtend is het grootste wandelevenement van het land begonnen: de Nijmeegse Vierdaagse. Mensen lopen dan iedere dag 30, 40 of 50 kilometer in en rondom Nijmegen.

Dit jaar is het evenement maar drie dagen, omdat door de hitte de eerste dag niet doorging.

Jongste wandelaars

Aan de wandeltocht doen ook kinderen mee, zoals Phileine. Zij is 11 jaar en een van de jongste wandelaars. Samen met haar moeder en opa loopt Phileine iedere dag 30 kilometer. Een flinke tocht.