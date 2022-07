Jonneke en Cor vieren vakantie met zieke broertje #devakantievan

Jonneke (11) en Cor (9) vieren vakantie in een speciaal vakantiehuis met extra hulpmiddelen. Hun broertje Boas is ziek en kan zo ook mee op vakantie.

Maar voor Jonneke en Cor is er genoeg leuks te doen in het speciale vakantiehuis. Ze kunnen lekker buiten spelen, er is een speel-zolder én een zwembad in de buurt.

