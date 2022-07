Nieuwswekker: Regen + Nederlanders in finales

Goedemorgen! Leuk dat je de Nieuwswekker weer. We zetten het laatste nieuws even voor je op een rij. Maar we beginnen natuurlijk met... het weer. Het wordt vandaag bewolkt en is er kans op onweer en veel regen.

NOS

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Femke Bol heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van de 400 meter horden op het WK atletiek. Dat is het favoriete onderdeel van de 22-jarige atleet. De finale is zaterdagochtend. Ook Sifan Hassan gaat naar een finale. Zij plaatste zich voor de 5000 meter. - Een Nederlands bedrijf zegt een van de grote bosbranden in Spanje per ongeluk te hebben veroorzaakt. Het bedrijf plant nieuwe bomen en daar kwam een vonk uit een van de graafmachines. Daarna verspreidde het vuur zich snel. De mensen van het bedrijf vinden het heel erg dat dit is gebeurd.

Dit is vandaag het nieuws: - De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat van start. De eerste warme dag was voor veel mensen best heftig. 1490 lopers zijn uitgevallen en dat er een stuk meer dan de vorige keer. Phileine van 11 liep hem wel uit. En Bart liep een stuk met haar mee.

- Deze zomer gaan we langs bij kinderen om te zien hoe zij de zomervakantie doorbrengen. Imran van 11 is dól op programmeren. Hij doet het bijna elke dag in de vakantie en maakt zelfs spelletjes voor andere mensen. En hij verdient er ook nog geld mee.

En dan nog even dit: Deze vrouw in Oekraïne zorgt voor honderd achtergelaten katten: