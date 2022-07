Politie doet onderzoek naar vrouw die op walvis klom

De video van een vrouw die op een verdwaalde walvis klimt, gaat het hele internet over. Het gebeurde eergisteren bij de kust van Zandvoort. Veel mensen zijn boos op de vrouw.

De walvis, een spitssnuitdolfijn, was verdwaald. Normaal komen de dieren niet in Noordzee voor. Andere strandgangers probeerden de walvis te helpen door het dier terug te duwen in zee.

Vrouw aangehouden

De vrouw die op walvis klom is gisteren aangehouden door de politie. Inmiddels zit ze niet meer vast, maar de politie doet nog wel onderzoek. Mogelijk heeft ze de wet overtreden.