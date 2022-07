Vader, moeder en kind overleden bij ongeluk met kano

Op het Veluwemeer is een naar ongeluk gebeurd. Een gezin uit Duitsland is tijdens een dagje kanoën in de problemen gekomen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De vader, moeder en één van de twee kinderen van het gezin hebben het ongeluk niet overleefd.

Het andere kind is gistermiddag uit het water gered. Het meisje van 7 ligt in het ziekenhuis. Hoe het met haar gaat, is niet bekendgemaakt.

Zoekactie

Reddingswerkers hebben gisteren en vanochtend met vijf boten, speurhonden en een helikopter gezocht naar de familie. Ook Rijkswaterstaat en de Kustwacht hielpen mee, met een schip en een vliegtuig.

Volgens de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij gebeuren op het Veluwemeer bijna nooit ongelukken. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.