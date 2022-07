Politie rukt uit voor loslopende nandoe

Dwars door het centrum van Amsterdam liep een nadoe. Dat is een soort struisvogel. Het dier was niet ontsnapt, het maakte een wandeling met z'n baasje.

Veel mensen zagen het en maakten er foto's. Ook belden veel mensen de politie of de dierenambulance. Volgens de politie ziet het dier er gezond uit en is het ingeënt. Daarom grepen ze niet in en liep de nandoe samen met z'n baasje vrolijk verder door de stad.