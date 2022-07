Bloemen en feest op laatste dag van Nijmeegse 'Driedaagse'

Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, die dit jaar maar drie dagen duurde. Vanwege de hitte ging de eerste dag niet door. De wandelaars moeten vandaag uiterlijk om zes uur bij de finish zijn.

Daar krijgen ze bloemen en is er feest. Het was een flinke tocht. Elke dag liepen ze 30, 40 of 50 kilometer. Er liepen ook kinderen en jongeren mee. De jongsten zijn 11 jaar. Je mag meedoen vanaf het jaar dat je 12 wordt. Met pijnlijke voeten en blije gezichten kwamen veel over de eindstreep. Je ziet het in de video hierboven.

Met moeder én opa

Eerder deze week liep verslaggever Bart ook een stukje mee met de Vierdaagse. Hij ging langs bij Phileine van 11 die samen met haar moeder en opa wandelt. Hier kun je die video terugkijken: