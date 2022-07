Oekraïne en Rusland maken afspraak over graan

Er zijn afspraken gemaakt over het verkopen van graan vanuit Oekraïne. Meerdere landen hebben in Turkije de afspraken ondertekend. Daarmee kunnen weer schepen met graan vanuit Oekraïne naar andere landen varen.

In Oekraïne liggen miljarden kilo's aan graan te wachten om verkocht te worden. Door de oorlog in het land kon er de afgelopen tijd bijna geen graan naar andere landen vervoerd worden. Terwijl Oekraïne normaal heel veel graan verkoopt aan andere landen. Het wordt ook wel de graanschuur van de wereld genoemd. Wereldwijd is er dan ook een groot graan-tekort ontstaan.

Landen hebben nu afgesproken om de schepen met graan via Turkije te laten varen. Daar gaan Turken, Oekraïners en Russen samenwerken om de schepen te controleren, bijvoorbeeld of er geen wapens mee worden gesmokkeld. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe de schepen veilig kunnen varen, omdat er zeemijnen in het gebied liggen.

Boeren in Oekraïne zijn erg blij met de afspraak. Gisteren maakten we nog deze video over graanboeren die veel te veel graan hadden liggen: