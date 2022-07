Nieuwswekker: Femke Bol wint weer + Wint Oranje ook?

Goedemorgen! Het is zover: alle kinderen in Nederland hebben zomervakantie. Misschien lees jij deze Nieuwswekker ook wel vanaf je vakantieadres of lekker vanuit je bed. Het weer Het wordt een lekker zomerse dag. Zonnig en niet superheet. Het wordt tussen de 21 en 27 graden en er is weinig wind.

Het weer van zaterdag 27 juli NOS

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Femke Bol heeft er weer een medaille bij. Vannacht won ze zilver op de 400 meter horden, op het WK atletiek. Bol is superblij met haar medaille. De enige die sneller was dan zij, was de Amerikaanse Sydney McLaughlin. Zij liep een wereldrecord.

AP Femke Bol in actie 1 van 2 ANP Femke Bol met haar medaille 2 van 2

- Meer sportnieuws: Zweden is door naar de halve finale op het EK voetbal. De vrouwen wonnen gisteravond de kwartfinale van België. Het duurde lang voordat er gescoord werd. Pas in de 92e minuut wist Zweden een goal te maken en kort daarna was de wedstrijd voorbij.

Dit is vandaag het nieuws: - Vandaag is de laatste editie van de Dutch YouTube Gathering. Dat is een groot evenement waar kinderen hun favoriete YouTubers kunnen ontmoeten. Onder andere Hanwe, Sara Dol, Vogeljongen en Uberquin zijn erbij. Het is de laatste keer dat het evenement wordt gehouden. Veel YouTubers willen namelijk geld om te komen en het is onmogelijk om iedereen te betalen, zegt de organisatie. Kaartjes voor de Dutch YouTube Gathering kosten nu zo'n 30 euro. Vind jij het waard om geld te betalen om YouTubers te ontmoeten?

Vind jij het waard om geld te betalen om YouTubers te ontmoeten?

- De Oranjevrouwen spelen vanavond de kwartfinale op het EK tegen Frankrijk. Het wordt een spannende wedstrijd. Veel mensen vinden Frankrijk erg goed en denken dat dat land het EK gaat winnen. De wedstrijd is om 21.00 uur en is te zien op NPO1. Bondscoach Mark Parsons deelde gisteravond iets over het plan van Oranje: focus op aanvallen.

We moeten geduldig zijn, keuzes maken en bij hen voor problemen zorgen. Zolang wij aanvallen, kunnen zij ons niet bedreigen. Mark Parsons, bondscoach Oranjevrouwen

En dan nog even dit: Dwars door het centrum van Amsterdam liep vrijdag een nandoe. Dat is een soort struisvogel. Het dier was niet ontsnapt, het maakte een wandeling met z'n baasje: