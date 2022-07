Zo ging het op de laatste Dutch YouTube Gathering

In de Brabanthallen in Den Bosch konden kinderen vandaag hun favoriete YouTubers in het echt zien. Voor de 12de keer was daar de Dutch YouTube Gathering. En het is ook gelijk de laatste keer, want het is te duur geworden.

Onder andere Alex Klein, Govert Sweep en UberQuin zijn erbij. Fans kunnen met hen op de foto en natuurlijk een handtekening scoren.

Waarom is het de laatste keer?

Vroeger gingen influencers en YouTubers gratis naar zo'n evenement. Maar filmpjes voor YouTube maken is nu al een paar jaar een echte baan. Daarom vragen veel YouTubers geld om naar zo'n evenement te komen.

Al die YouTubers betalen, zou te duur worden.