Nieuwswekker: Oranje verliest + Einde Tour de France

Goedemorgen! Lekker van de zon genoten gisteren? Nou, er komt nog zo'n lekkere dag aan! Het weer Het wordt een warme en zonnige dag. De zon schijnt volop en het wordt tussen de 26 en 31 graden.

Het weer van zondag 24 juli. NOS/Weerplaza

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - DeOranjevrouwen zijn uitgeschakeld op het EK voetbal. Gisteravond verloren ze de kwartfinale van Frankrijk. Lang bleef het 0-0, maar in de verlenging kreeg Frankrijk een penalty. Die ging erin en het werd 1-0. Het lukte Oranje niet om ook te scoren en dus won Frankrijk. In dit artikel lees je er meer over. Is het EK voetbal nog leuk nu Nederland eruit ligt? We hebben er een stelling over!

- In de Verenigde Staten breidt een bosbrand zich snel uit. De brand woedt in de staat Californië, vlakbij een groot natuurgebied. De brand is de grootste op dit moment in het land. Meer dan 3000 mensen hebben hun huis verlaten en zijn naar een veiligere plek gegaan. - Sifan Hassan heeft nog geen medailles gewonnen op het WK atletiek. Vorige zomer won ze er nog drie op de Olympische Spelen, maar nu wil het maar niet lukken. Hassan nam na de Spelen een paar maanden pauze om haar lichaam rust te geven. Ze begon laat met de voorbereiding voor het WK. Op de 10 kilometer werd ze vierde, op de 5 kilometer zesde. Op die afstanden won ze vorig jaar nog goud. Hassan zegt dat ze beter moet gaan trainen.

Ik heb hier een lesje geleerd. Ik moet harder trainen. Hard trainen wint het van talent, ook al ben je olympisch kampioene. Sifan Hassan

Dit is vandaag het nieuws: - Lekker kamperen in je eigen buurt. Dat is het idee van de buurtcamping. Deze zomer bestaan er al 53. Het hoogste aantal tot nu toe. Er zijn veel nieuwe campings bijgekomen, zo ook de buurtcamping in Helmond Dierdonk. Verslaggever Bart gaat kijken hoe het daar is. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal! - De GP van Frankrijk staat op het programma. De grootste uitdaging voor de coureurs en hun team is de hitte. De Grand Prix is in de plaats Castellet en daar is het rond de 35 graden. - Meer nieuws uit Frankrijk, daar wordt de laatste etappe van de Tour de France gereden. Die is altijd in Parijs. Het is bijna zeker deze belangrijke wielerwedstrijd gaat winnen: Jonas Vingegaard. Hij is Deens, maar rijdt voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

En dan nog even dit: Sandy won twee zilveren medailles op het WK hondensport in Finland met haar twee honden Dippie en Puppin. Ze was een van de jongste deelnemers van het Nederlandse team. Joanke zocht haar op om haar in actie te zien: