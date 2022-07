Tour de France bijna afgelopen, Vingegaard wint (als 'ie niet valt)

De Tour de France is bijna voorbij en zoals het er nu naar uitziet, heeft de Deense wielrenner Jonas Vingegaard gewonnen. Hij was gemiddeld de snelste over 20 ritten. Tadej Pogacar uit Slovenië staat op plek twee en de Brit Geraint Thomas is nu derde.

Vandaag is de 21ste en laatste etappe van de Tour de France. De wielrenners fietsen dan een lang stuk naar de hoofdstad Parijs. Daar rijden ze nog een aantal rondes langs de beroemde Eiffeltoren.