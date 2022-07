Op steeds meer plekken kun je kamperen in je eigen buurt

Lekker kamperen in je eigen buurt: dat is het idee van een buurtcamping. In steeds meer steden in Nederland vind je zo'n camping. Mensen uit de buurt kunnen daar allerlei leuke dingen doen en je mag er ook blijven slapen.

Inmiddels zijn er al 53 buurtcampings in Nederland. De buurtcamping duurt vaak een heel weekend: van vrijdag tot en met zondag.

Veel voordelen

Een groot voordeel van de buurtcamping is dat het vaak gratis of heel goedkoop is. Daarom kan iedereen erheen, ook mensen die wat minder geld hebben. En er zitten nog meer leuke kanten aan.