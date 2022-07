Nieuwswekker: Kindervakantieweek + Grote natuurbrand Californië

Na een zonnig weekend is het vandaag iets minder goed weer. Het kan af en toe regenen en in het oosten zelfs onweren. Het blijft nog wel warm, tussen de 23 en 29 graden.

Goedemorgen! In deze Nieuwswekker lees je alles over het nieuws van vannacht en wat er vandaag gaat gebeuren.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- De grote natuurbrand in Californië breidt zich steeds verder uit. Meer dan 6000 mensen die daar in de buurt wonen, zijn naar een veiligere plek gegaan. Ruim 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Dat gaat lastig, omdat het heel droog is in het gebied.

- De Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft een nieuw wereldrecord gesprongen op het WK atletiek. Hij kwam over maar liefst 6,21 meter. Die hoogte kun je vergelijken met een huis met twee verdiepingen! Hier zie je hem in actie: