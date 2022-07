Liever niet douchen in delen van Zeeland

In een aantal gemeenten in Zeeland komt sinds gisteravond geen water meer uit de kraan. Dat komt doordat ergens een leiding kapot is. Er wordt hard gewerkt om de leiding te repareren.

Het gaat om delen van Vlissingen, Oost-Souburg, Koudekerke en Nieuwdorp. Ook in Middelburg zouden meerdere huizen geen water meer hebben.

Zuinig doen

Mensen die daar wonen kregen vanochtend een waarschuwingsbericht op hun telefoon. Daar staat in dat je zuinig moest doen met water en beter even niet kan douchen.

Wanneer het probleem is opgelost, is nog niet duidelijk.