Nieuwswekker: Meer alpaca's+ EK voetbal gaat verder

Goedemorgen! Er staat een verse Nieuwswekker voor je klaar. Daarin lees je alles over het laatste nieuws en vertellen we je alvast wat er vandaag gaat gebeuren.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- In de Amerikaanse staat Californië lijkt de brandweer wat meer controle te hebben over de bosbranden. De brand brak vrijdagmiddag uit en verspreidde zich snel. Nu is het 2500 brandweerlieden gelukt om ervoor te zorgen dat het vuur zich niet verder verspreidt richting het oosten.

- In de Japanse stad Yamaguchi zijn de afgelopen weken 42 mensen gewond geraakt door aanvallen van één of meer wilde apen. De politie gaat nu maatregelen nemen en vallen neerzetten. De aap (of meerdere apen, dat weet de politie niet) valt mensen ook thuis aan. Volgens meerdere bewoners kwam het dier door een open raam of deur hun huis in.

- In Tsjechië heeft de politie een nieuw speeltje: een snelle Ferrari. De sportauto werd van criminelen afgepakt en daarna in de bijbehorende politie-kleuren bestickerd. Met de wagen hopen ze snelheidsduivels te kunnen inrekenen.