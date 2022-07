Meer mensen hebben een alpaca (maar kunnen er niet voor zorgen)

Maar dat gaat niet altijd goed. Want nieuwe alpaca-baasjes weten soms niet hoe ze voor de dieren moeten zorgen. Dat merken ze ook in Aagtekerke, in Zeeland, bij een opvangcentrum voor alpaca's. Daar worden regelmatig verwaarloosde huisdieren naartoe gebracht, zoals Sjaakie.

In de opvang in Aagtekerke zorgen ze zo goed voor de alpaca's als ze kunnen. De kinderen die er helpen weten veel over alpaca's en hoe je voor ze moet zorgen. Je ziet er meer over in de video hierboven.