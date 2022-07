Nieuwswekker: Vrienden maken op vakantie + Engeland naar EK-finale

- Engeland is door naar de finale van het EK voetbal . Het team van de Nederlandse coach Sarina Wiegman won de halve finale van Zweden. Gisterenavond in Sheffield werd het 4-0 tegen het Zweedse elftal.

We hebben ook een stelling over het EK voetbal voor vrouwen.

- Hoe is het om vrienden te maken op vakantie? Dat vroegen we de kinderen die meededen aan het Jeugdjournaal zomervakantie-onderzoek. Meer dan de helft vindt het best spannend. Vanavond hoor je er alles over in onze uitzending.

- Engeland is dus al zeker van de EK-finale , maar wie wordt de tegenstander? Vanavond spelen Duitsland en Frankrijk tegen elkaar voor de andere plek in de finale.

Dit is vandaag in het nieuws:

- In Japan maken mensen zich zorgen over wilde apen die in de natuur en in de steden leven. De Japanse makaak valt mensen normaal gesproken niemand lastig. Maar in de stad Yamaguchi valt een agressieve groep apen al een paar weken achter elkaar inwoners aan. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal.