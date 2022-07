Weer boerenprotest op snelwegen: 'Levensgevaarlijk'

Op meerdere snelwegen wordt weer geprotesteerd. Groepen boeren en andere mensen voeren actie tegen de stikstofregels van de regering.

Er zijn blokkades op zeker zes snelwegen in Nederland. Daar kunnen weinig of geen auto's meer doorrijden. Er is mest, hooi of afval gestort. Op de snelwegen staan files door de protesten.

Brand

Er zijn ook branden op of bij de snelwegen. Bij Apeldoorn hebben is een berg mest, hooi en afval op de A50 gedumpt en in brand gestoken.