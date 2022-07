Kinderen vinden vrienden maken op vakantie best moeilijk

Het is best moeilijk om op vakantie nieuwe vrienden of vriendinnen te maken. Dat zegt een derde van de kinderen die meededen aan het grote zomervakantie-onderzoek van het Jeugdjournaal.

Vrienden

Uit ons onderzoek blijkt dat niet iedereen nieuwe vrienden maakt op vakantie, maar de meeste kinderen wel. Op een camping in Doorn zijn kinderen uit alle delen van Nederland. En daar zijn al veel vriendschappen gemaakt.