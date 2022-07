Nieuwswekker: Duitsland is door + Boos op Insta

Goedemorgen! Ook tijdens de vakantie vertellen we je in de Nieuwswekker wat er gebeurde terwijl je sliep en wat je vandaag in het nieuws kunt verwachten. Maar we beginnen met... Het weer De zon schijnt af en toe door bewolking heen. Met 20 tot 25 graden wordt het iets warmer dan gisteren.

Het weer van donderdag 28 juli NOS/Weerplaza

Dit heb je misschien gemist: - Duitsland is door naar de finale van het EK voetbal. Gisteravond won het land met 2-1 van Frankrijk. Het is de negende keer dat Duitsland in de EK-finale staat, en die wonnen ze zes keer. Een sterke tegenstander dus voor de Engelse ploeg van Sarina Wiegman. De finale is aanstaande zondag en begint om 18.00 uur. - Er waren vannacht weer acties van boeren. Een aantal wegen zijn afgesloten omdat er afval of hooi op ligt. In Groningen en Friesland gebeurden daardoor vannacht een ongelukken. Meerdere auto's botsten op elkaar bij afval wat daar lag. Niemand raakte gewond. De politie waarschuwt mensen in het noorden van Nederland die de weg opgaan.

Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. de politie

- Veel Belgen zijn verbaasd over hun kroonprinses. Zij wilde niet op vakantie, maar op legerkamp! Prinses Elisabeth is 20 jaar oud en haar vader is nu de koning van België. Als hij dat niet meer wil, wordt Elisabeth koningin. Maar Elisabeth wilde dus niet op een vakantie die je misschien verwacht van een toekomstige koningin:

Reuters

Dit is vandaag in het nieuws: - Er is te weinig te doen voor kinderen die in een noodopvang wonen. Dat zegt de organisatie Vluchtelingenwerk. In zo'n noodopvang wonen mensen die zijn gevlucht uit een ander land. De kinderen die daar wonen, kunnen niet op vakantie en ze kunnen weinig leuke dingen doen. Daarom worden er speciale festivals georganiseerd. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal hoe dat gaat! - Veel mensen zijn boos op Instagram. Ze vinden de nieuwe update van de app helemaal niks. Volgens hen wil Instagram op TikTok lijken, maar dat vinden ze helemaal niet fijn. Instagram moet Instagram blijven en minder video's laten zien, zeggen ze, want dat hoort bij TikTok. Merk jij dat Insta meer op TikTok gaat lijken? En wat vind je daarvan? Reageer op de stelling!

En dan nog even dit: Opmerkelijk nieuws uit Japan. Daar zijn al meer dan 40 mensen gewond geraakt doordat ze zijn aangevallen door apen! De apen gaan naar binnen bij huizen, krabben en bijten. Inwoners van de stad maken zich er best wel zorgen over.