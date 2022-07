Ongelukken door acties van boeren op de weg

Op meerdere wegen in Nederland zijn acties van boeren. Een aantal boeren hebben afval of hooi op wegen gelegd, waardoor het verkeer en niet of moeilijk langs kan.

Door de acties gebeurden er vannacht ongelukken in Groningen en Friesland. Auto's raakten beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie waarschuwt mensen in het noorden van Nederland die de weg opgaan.