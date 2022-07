Dierenambulance: 'Stop met redden van kat Kees'

De Dierenambulance is er klaar mee. Regelmatig worden ze gebeld over kat Kees, maar Kees is helemaal niet in nood. Dat lijkt alleen maar zo.

Kees houdt heel erg van zwemmen, schrijft de dierenambulance in een oproep. Hij ligt regelmatig in de sloot in Anna Paulowna, waar hij woont.