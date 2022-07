Oproep: Wat wil jij weten van tennisser Tim van Rijthoven?

Door die knappe prestatie mocht hij meedoen aan Wimbledon, een van de belangrijkste tennistoernooien ter wereld. Binnenkort gaan we hem interviewen en we zijn benieuwd wat jij van hem wil weten.

Tim van Rijthoven is lekker bezig. Hij wint wedstrijd na wedstrijd en tennist tegen de beste internationale tennis-sterren. In juni versloeg hij toptennisser Daniil Medvedev in de finale van een tennistoernooi in Rosmalen.

Tim kreeg zelfs de bijnaam 'de reuzendoder' omdat hij van de allerbeste van de wereld had gewonnen.

Rugblessure

Vorige week had Tim een beetje pech. Hij stond op voorsprong in een wedstrijd toen hij moest stoppen omdat hij pijn had in zijn rug. Hij schrijft op Instagram dat hij vastbesloten is om sterker terug te komen. Hij denkt dat hij gewoon mee kan doen met de US Open, het volgende grote toernooi.

Milou ging een paar maanden geleden langs bij Tim op de tennisbaan. Dat interview zie je hier: