Eerste presentatrice van het Jeugdjournaal overleden

Leontien Ceulemans is overleden. Leontien was de eerste presentatrice van het NOS Jeugdjournaal. In 1981 presenteerde zij de allereerste uitzending.

Ziek

Leontien Ceulemans was al een lange tijd ziek. Ze hield erg van presenteren, acteren en van muziek. De laatste twee jaar woonde ze in een speciaal verzorgingstehuis voor mensen die erg van kunst houden.

Zo zag de allereerste uitzending met Leontien Ceulemans eruit: