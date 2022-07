Nieuwswekker: Instagram verandert tijdlijn + Dinosaurus verkocht

Goedemorgen! We hebben het nieuws van vannacht én vandaag weer voor je verzameld. Maar we beginnen natuurlijk met het weer. De dag begint fris, maar langzaam wordt het steeds warmer. Op sommige plekken kan het ook gaan regenen, maar vanmiddag wordt het zonniger.

Het weer van vrijdag 29 juli NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - In Amerika is een zeldzaam skelet van een dinosaurus verkocht voor bijna 6 miljoen euro. Het gaat om een Gorgosaurus. Het skelet heeft een grote kop, een bek vol tanden met kartels en twee korte armpjes. Wie het heeft gekocht, is niet bekend gemaakt. Maar als de verkoper het in zijn huis wil zetten moet 'ie wel een groot huis hebben, want het skelet is 3 meter hoog en bijna 7 meter lang!

De Gorgosaurus bij Sotheby's, voorafgaand aan de veiling EPA

- Na alle boze reacties over Instagram heeft de baas nu gezegd dat de veranderingen tóch weer worden teruggedraaid. Door een nieuwe update van Instagram zagen veel mensen bijna geen foto's van vrienden meer in hun tijdlijn. In plaats daarvan zagen ze veel reclame en video's van mensen die ze helemaal niet volgen. De baas heeft gezegd dat ze het na alle boze reacties tóch gaan veranderen.

Ik ben blij dat we een risico hebben genomen. Als we niet zo nu en dan eens mislukken, dan denken we niet goed genoeg na. Maar we moeten nu absoluut een grote stap terug zetten. Adam Mosseri, baas van Instagram

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is al wekenlang erg droog in Nederland en dat heeft gevolgen voor woonboten. Omdat het water in rivieren erg laag staat, komen sommige woonboten scheef te liggen. Dat is ook zo bij Ties van 10. Als hij een knikker op de grond legt, rolt die zomaar de andere kant op! Vanavond zie je zijn verhaal in de uitzending.

En dan nog even dit: Bij een prinses denk je misschien aan mooie jurken en een kroon, maar de Belgische prinses ziet dat niet zitten. Ze wilde graag op legerkamp!