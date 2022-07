Woonboot van Ties ligt scheef door de droogte

Als je het huis van Ties van 10 binnenkomt, lijkt het misschien alsof alles een beetje scheef hangt. Het lijkt niet alleen zo, het ís ook zo. Door de droogte is de woonboot van hem en zijn familie scheef komen te liggen.

De woonboot van Ties ligt in de rivier de Waal. Die rivier zit vast aan de Rijn. En daar stroomt veel minder water dan normaal.

Waarom heeft een rivier soms minder water?

De rivier de Rijn begint in de bergen van Zwitserland. Sneeuw en ijs dat smelt, stroomt als rivierwater de berg af. Maar omdat er in de bergen deze winter weinig sneeuw is gevallen, stroomt er ook minder water naar beneden.

Ook heeft het in Zwitserland, Duitsland en Nederland al een paar maanden weinig geregend. Ook daarom zit er minder water in de rivier.