Nieuwswekker: Lange files + Overstromingen VS

Goedemorgen! Geniet je nog van de zomervakantie? Dat gaat vast lukken want ook vandaag is het lekker zomers weer. De zon schijnt volop. Aan het einde van de middag kunnen er een paar wolkjes komen.

- Passagiers die gistermiddag en -avond in de Thalys , een snelle trein tussen Amsterdam en Parijs, zaten, hebben urenlang stilgestaan. De trein was op een dier gebotst en kon niet verder. Veel passagiers hebben hun bestemming daardoor niet gehaald. Vandaag alsnog de Thalys pakken wordt ook lastig. De treinen zijn al volgeboekt.

Dit is vandaag in het nieuws:

- In Rotterdam is na twee jaar weer een zomercarnaval. Dat feest wordt gevierd in de straten van de stad. Er is muziek en heel veel dans en er worden een zomerkoning en koningin gekozen. Ook kinderen doen mee. Vanavond zie je daar meer over.

- Het is vandaag zwarte zaterdag. Dat is de dag waarop er vaak lange files staan op de snelwegen. De afgelopen twee weken was dat ook al zo, maar verkeersdeskundigen denken dat het deze zaterdag het heftigst is. Dat komt doordat mensen in Spanje en Frankrijk nu ook zomervakantie hebben.

- De mannen van Ajax en PSV spelen vandaag om de eerste prijs van het nieuwe seizoen: de Johan Cruijff Schaal. De voetbalwedstrijd wordt elk jaar gespeeld en gaat tussen de winnaar van de competitie (Ajax) en de winnaar van de beker (PSV).