Geen filters en likes: foto-app BeReal is populair

De app BeReal wordt steeds populairder in Nederland. De afgelopen vier maanden is de app bijna een miljoen keer gedownload. De app wordt ook wel 'anti-Instagram' genoemd, omdat er geen filters zijn en je foto's niet kunt bewerken.

Hoe werkt BeReal?

BeReal is Engels voor 'wees echt'. Gebruikers krijgen één keer per dag een melding dat het 'tijd is om echt te zijn': 'it's time to be real'. Elke dag op een ander moment. Vervolgens heb je twee minuten de tijd om een foto te nemen en te publiceren op je profiel.

Er worden altijd twee foto's tegelijk gemaakt: eentje met de camera op de voorkant, en eentje met de achterkant van de telefoon.