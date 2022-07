Kinderen varen rond met enorm kunstwerk van vispluis

Drie gezinnen uit Zeeland hebben een droom: de zee plasticvrij krijgen. En dat proberen ze voor elkaar te krijgen met een opvallende actie. Ze varen vier weken met een gigantische kunstwerk van plastic van Zeeland naar de wadden-eilanden en weer terug.

Het kunstwerk bestaat uit twee grote handen, gemaakt van vispluis. Dat zijn plastic oranje of blauwe draadjes die onder visnetten zitten, om de netten te beschermen tegen slijtage als ze over de bodem slepen. De dunne plastic draadjes kunnen snel losraken en belanden dan in het water.