Spullen uit superhelden-films te zien in museum

De cape van Superman, het kostuum van Wonder Woman en de motor van Batman. Kinderen die van superhelden houden kennen ze vast. Op een grote tentoonstelling in Groningen zijn spullen die gebruikt zijn in die films, nu voor het eerst in het écht te zien.

Kinderen die verkleed kwamen als superheld mochten vandaag gratis naar binnen. En er waren veel fans van de actiehelden.